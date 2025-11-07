Informații privind prețul pentru PumpBase (PUMPBASE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00127557$ 0.00127557 $ 0.00127557 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.45% Modificare de preț (1 zi) -15.09% Modificare de preț (7 zile) -27.94% Modificare de preț (7 zile) -27.94%

Prețul în timp real pentru PumpBase (PUMPBASE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PUMPBASE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUMPBASE este $ 0.00127557, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUMPBASE s-a modificat cu +0.45% în decursul ultimei ore, cu -15.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PumpBase (PUMPBASE)

Capitalizare de piață $ 48.51K$ 48.51K $ 48.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 48.51K$ 48.51K $ 48.51K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PumpBase este $ 48.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PUMPBASE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 48.51K.