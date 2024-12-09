Tokenomie pentru PUGWIFHAT (PUGWIF) Descoperă informații cheie despre PUGWIFHAT (PUGWIF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PUGWIFHAT (PUGWIF)

Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere.

Pagină de internet oficială: https://pugwifsui.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru PUGWIFHAT (PUGWIF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PUGWIFHAT (PUGWIF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 503.12K $ 503.12K $ 503.12K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 503.12K $ 503.12K $ 503.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.00140818 $ 0.00140818 $ 0.00140818 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00050312 $ 0.00050312 $ 0.00050312 Află mai mult despre prețul tokenului PUGWIFHAT (PUGWIF)

Tokenomie pentru PUGWIFHAT (PUGWIF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PUGWIFHAT (PUGWIF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUGWIF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUGWIF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUGWIF, explorează prețul în direct al tokenului PUGWIF!

