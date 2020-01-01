Tokenomie pentru Puff The Dragon (PUFF) Descoperă informații cheie despre Puff The Dragon (PUFF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Puff The Dragon (PUFF) ## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Pagină de internet oficială: https://puffthedragon.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Puff The Dragon (PUFF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Puff The Dragon (PUFF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.05M $ 71.05M $ 71.05M Ofertă totală: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Ofertă aflată în circulație: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 71.05M $ 71.05M $ 71.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 Minim dintotdeauna: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 Preț curent: $ 0.080406 $ 0.080406 $ 0.080406 Află mai mult despre prețul tokenului Puff The Dragon (PUFF)

Tokenomie pentru Puff The Dragon (PUFF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Puff The Dragon (PUFF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUFF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUFF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUFF, explorează prețul în direct al tokenului PUFF!

