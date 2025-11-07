Informații privind prețul pentru Public Mint (MINT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 3.36 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.72% Modificare de preț (1 zi) -3.48% Modificare de preț (7 zile) +8.49%

Prețul în timp real pentru Public Mint (MINT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MINT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MINT este $ 3.36, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MINT s-a modificat cu +0.72% în decursul ultimei ore, cu -3.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +8.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Public Mint (MINT)

Capitalizare de piață $ 23.02K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 54.03K Ofertă află în circulație 106.53M Ofertă totală 250,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Public Mint este $ 23.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MINT este 106.53M, cu o ofertă totală de 250000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 54.03K.