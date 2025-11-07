Informații privind prețul pentru PSX (PSX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0002902 $ 0.0002902 $ 0.0002902 Minim 24 h $ 0.00032873 $ 0.00032873 $ 0.00032873 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0002902$ 0.0002902 $ 0.0002902 Maxim 24 h $ 0.00032873$ 0.00032873 $ 0.00032873 Maxim dintotdeauna $ 0.0020021$ 0.0020021 $ 0.0020021 Cel mai mic preț $ 0.0002902$ 0.0002902 $ 0.0002902 Modificare de preț (1 oră) -0.68% Modificare de preț (1 zi) -3.02% Modificare de preț (7 zile) -17.65% Modificare de preț (7 zile) -17.65%

Prețul în timp real pentru PSX (PSX) este $0.00031613. În ultimele 24 de ore, tokenul PSX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0002902 și un maxim de $ 0.00032873, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PSX este $ 0.0020021, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0002902.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PSX s-a modificat cu -0.68% în decursul ultimei ore, cu -3.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PSX (PSX)

Capitalizare de piață $ 316.13K$ 316.13K $ 316.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 316.13K$ 316.13K $ 316.13K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PSX este $ 316.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PSX este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 316.13K.