Informații privind prețul pentru Project 89 (PROJECT89) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00333918 $ 0.00333918 $ 0.00333918 Minim 24 h $ 0.00356897 $ 0.00356897 $ 0.00356897 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00333918$ 0.00333918 $ 0.00333918 Maxim 24 h $ 0.00356897$ 0.00356897 $ 0.00356897 Maxim dintotdeauna $ 0.00642953$ 0.00642953 $ 0.00642953 Cel mai mic preț $ 0.00245933$ 0.00245933 $ 0.00245933 Modificare de preț (1 oră) -0.09% Modificare de preț (1 zi) -0.15% Modificare de preț (7 zile) -22.71% Modificare de preț (7 zile) -22.71%

Prețul în timp real pentru Project 89 (PROJECT89) este $0.00341769. În ultimele 24 de ore, tokenul PROJECT89 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00333918 și un maxim de $ 0.00356897, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PROJECT89 este $ 0.00642953, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00245933.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PROJECT89 s-a modificat cu -0.09% în decursul ultimei ore, cu -0.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Project 89 (PROJECT89)

Capitalizare de piață $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Ofertă află în circulație 1.37B 1.37B 1.37B Ofertă totală 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

Capitalizarea de piață actuală pentru Project 89 este $ 4.71M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PROJECT89 este 1.37B, cu o ofertă totală de 1374832674.548392. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.71M.