Informații privind prețul pentru Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00912327 Maxim 24 h $ 0.01266553 Maxim dintotdeauna $ 0.01911756 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.40% Modificare de preț (1 zi) -22.23% Modificare de preț (7 zile) -30.24%

Prețul în timp real pentru Predi by Virtuals (PREDI) este $0.00936371. În ultimele 24 de ore, tokenul PREDI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00912327 și un maxim de $ 0.01266553, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PREDI este $ 0.01911756, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PREDI s-a modificat cu +2.40% în decursul ultimei ore, cu -22.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Predi by Virtuals (PREDI)

Capitalizare de piață $ 4.75M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.51M Ofertă află în circulație 498.97M Ofertă totală 998,970,363.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Predi by Virtuals este $ 4.75M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PREDI este 498.97M, cu o ofertă totală de 998970363.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.51M.