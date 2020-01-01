Tokenomie pentru PowerSnookerCoin (PSC) Descoperă informații cheie despre PowerSnookerCoin (PSC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PowerSnookerCoin (PSC) PowerSnookerCoin is a utility token created to support the Power Snooker ecosystem, a modernised and dynamic version of snooker designed for digital audiences and interactive platforms. The token is used within the Power Snooker digital platform to access content, purchase merchandise, participate in fan-driven activities, and interact with players and events. PowerSnookerCoin aims to provide a seamless bridge between fans and the Power Snooker experience. Pagină de internet oficială: https://powersnooker.com/ Carte albă: https://powersnooker.com/powersnooker-coin/ Cumpără PSC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PowerSnookerCoin (PSC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PowerSnookerCoin (PSC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Ofertă totală: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ofertă aflată în circulație: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.04942653 $ 0.04942653 $ 0.04942653 Minim dintotdeauna: $ 0.02056521 $ 0.02056521 $ 0.02056521 Preț curent: $ 0.02504863 $ 0.02504863 $ 0.02504863 Află mai mult despre prețul tokenului PowerSnookerCoin (PSC)

Tokenomie pentru PowerSnookerCoin (PSC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PowerSnookerCoin (PSC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PSC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PSC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PSC, explorează prețul în direct al tokenului PSC!

Predicție de preț pentru PSC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PSC? Pagina noastră de predicție de preț pentru PSC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PSC!

