Informații privind prețul pentru Portals (PORTALS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02102025 $ 0.02102025 $ 0.02102025 Minim 24 h $ 0.02426892 $ 0.02426892 $ 0.02426892 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02102025$ 0.02102025 $ 0.02102025 Maxim 24 h $ 0.02426892$ 0.02426892 $ 0.02426892 Maxim dintotdeauna $ 0.269855$ 0.269855 $ 0.269855 Cel mai mic preț $ 0.01907706$ 0.01907706 $ 0.01907706 Modificare de preț (1 oră) -0.35% Modificare de preț (1 zi) -2.78% Modificare de preț (7 zile) -1.20% Modificare de preț (7 zile) -1.20%

Prețul în timp real pentru Portals (PORTALS) este $0.02120828. În ultimele 24 de ore, tokenul PORTALS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02102025 și un maxim de $ 0.02426892, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PORTALS este $ 0.269855, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01907706.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PORTALS s-a modificat cu -0.35% în decursul ultimei ore, cu -2.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Portals (PORTALS)

Capitalizare de piață $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 21.22M$ 21.22M $ 21.22M Ofertă află în circulație 230.00M 230.00M 230.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Portals este $ 4.88M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PORTALS este 230.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 21.22M.