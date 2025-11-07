Informații privind prețul pentru Popi (POPI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00114915 Maxim 24 h $ 0.00120998 Maxim dintotdeauna $ 0.00146295 Cel mai mic preț $ 0.00030755 Modificare de preț (1 oră) -0.87% Modificare de preț (1 zi) -1.21% Modificare de preț (7 zile) -16.47%

Prețul în timp real pentru Popi (POPI) este $0.00118439. În ultimele 24 de ore, tokenul POPI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00114915 și un maxim de $ 0.00120998, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POPI este $ 0.00146295, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00030755.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POPI s-a modificat cu -0.87% în decursul ultimei ore, cu -1.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Popi (POPI)

Capitalizare de piață $ 1.18M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.18M Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Popi este $ 1.18M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POPI este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.18M.