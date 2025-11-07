Informații privind prețul pentru Poop (POOP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01479628 $ 0.01479628 $ 0.01479628 Minim 24 h $ 0.01577732 $ 0.01577732 $ 0.01577732 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01479628$ 0.01479628 $ 0.01479628 Maxim 24 h $ 0.01577732$ 0.01577732 $ 0.01577732 Maxim dintotdeauna $ 0.064116$ 0.064116 $ 0.064116 Cel mai mic preț $ 0.01223167$ 0.01223167 $ 0.01223167 Modificare de preț (1 oră) +1.05% Modificare de preț (1 zi) -3.79% Modificare de preț (7 zile) -10.72% Modificare de preț (7 zile) -10.72%

Prețul în timp real pentru Poop (POOP) este $0.01498439. În ultimele 24 de ore, tokenul POOP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01479628 și un maxim de $ 0.01577732, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru POOP este $ 0.064116, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01223167.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, POOP s-a modificat cu +1.05% în decursul ultimei ore, cu -3.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Poop (POOP)

Capitalizare de piață $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.92M$ 14.92M $ 14.92M Ofertă află în circulație 165.02M 165.02M 165.02M Ofertă totală 999,998,351.803749 999,998,351.803749 999,998,351.803749

Capitalizarea de piață actuală pentru Poop este $ 2.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru POOP este 165.02M, cu o ofertă totală de 999998351.803749. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.92M.