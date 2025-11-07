Informații privind prețul pentru Poggers ($POGGERS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.25% Modificare de preț (1 zi) -5.89% Modificare de preț (7 zile) -41.97% Modificare de preț (7 zile) -41.97%

Prețul în timp real pentru Poggers ($POGGERS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $POGGERS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $POGGERS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $POGGERS s-a modificat cu +0.25% în decursul ultimei ore, cu -5.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -41.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Poggers ($POGGERS)

Capitalizare de piață $ 64.16K$ 64.16K $ 64.16K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 64.16K$ 64.16K $ 64.16K Ofertă află în circulație 984.68M 984.68M 984.68M Ofertă totală 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772

Capitalizarea de piață actuală pentru Poggers este $ 64.16K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $POGGERS este 984.68M, cu o ofertă totală de 984682053.5646772. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 64.16K.