Informații privind prețul pentru Plantfun (PLANTFUN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.17% Modificare de preț (1 zi) -2.03% Modificare de preț (7 zile) -11.55% Modificare de preț (7 zile) -11.55%

Prețul în timp real pentru Plantfun (PLANTFUN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PLANTFUN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PLANTFUN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PLANTFUN s-a modificat cu +0.17% în decursul ultimei ore, cu -2.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Plantfun (PLANTFUN)

Capitalizare de piață $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Ofertă află în circulație 991.43M 991.43M 991.43M Ofertă totală 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Plantfun este $ 6.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PLANTFUN este 991.43M, cu o ofertă totală de 991434911.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.08K.