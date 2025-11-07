Informații privind prețul pentru PJN (PJN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00288545$ 0.00288545 $ 0.00288545 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.47% Modificare de preț (1 zi) -3.88% Modificare de preț (7 zile) -17.72% Modificare de preț (7 zile) -17.72%

Prețul în timp real pentru PJN (PJN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PJN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PJN este $ 0.00288545, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PJN s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -3.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PJN (PJN)

Capitalizare de piață $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K Ofertă află în circulație 999.75M 999.75M 999.75M Ofertă totală 999,752,475.688554 999,752,475.688554 999,752,475.688554

Capitalizarea de piață actuală pentru PJN este $ 37.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PJN este 999.75M, cu o ofertă totală de 999752475.688554. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 37.80K.