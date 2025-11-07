Informații privind prețul pentru PIXTEL (PIXTEL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.47% Modificare de preț (1 zi) -10.73% Modificare de preț (7 zile) +79.61% Modificare de preț (7 zile) +79.61%

Prețul în timp real pentru PIXTEL (PIXTEL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PIXTEL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PIXTEL este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PIXTEL s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -10.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +79.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PIXTEL (PIXTEL)

Capitalizare de piață $ 36.05K$ 36.05K $ 36.05K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 36.05K$ 36.05K $ 36.05K Ofertă află în circulație 998.53M 998.53M 998.53M Ofertă totală 998,529,258.630743 998,529,258.630743 998,529,258.630743

Capitalizarea de piață actuală pentru PIXTEL este $ 36.05K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PIXTEL este 998.53M, cu o ofertă totală de 998529258.630743. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 36.05K.