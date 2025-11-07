Informații privind prețul pentru Pitaya (PITAYA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00007144 $ 0.00007144 $ 0.00007144 Minim 24 h $ 0.00009818 $ 0.00009818 $ 0.00009818 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00007144$ 0.00007144 $ 0.00007144 Maxim 24 h $ 0.00009818$ 0.00009818 $ 0.00009818 Maxim dintotdeauna $ 0.00020639$ 0.00020639 $ 0.00020639 Cel mai mic preț $ 0.00007063$ 0.00007063 $ 0.00007063 Modificare de preț (1 oră) -0.13% Modificare de preț (1 zi) +25.21% Modificare de preț (7 zile) +6.58% Modificare de preț (7 zile) +6.58%

Prețul în timp real pentru Pitaya (PITAYA) este $0.00009088. În ultimele 24 de ore, tokenul PITAYA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00007144 și un maxim de $ 0.00009818, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PITAYA este $ 0.00020639, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007063.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PITAYA s-a modificat cu -0.13% în decursul ultimei ore, cu +25.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pitaya (PITAYA)

Capitalizare de piață $ 90.52K$ 90.52K $ 90.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 90.57K$ 90.57K $ 90.57K Ofertă află în circulație 998.81M 998.81M 998.81M Ofertă totală 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

Capitalizarea de piață actuală pentru Pitaya este $ 90.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PITAYA este 998.81M, cu o ofertă totală de 999383921.997011. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 90.57K.