Informații privind prețul pentru PIPCAT (PIPCAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.77% Modificare de preț (1 zi) -3.25% Modificare de preț (7 zile) -7.20% Modificare de preț (7 zile) -7.20%

Prețul în timp real pentru PIPCAT (PIPCAT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PIPCAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PIPCAT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PIPCAT s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu -3.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PIPCAT (PIPCAT)

Capitalizare de piață $ 12.90K$ 12.90K $ 12.90K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.90K$ 12.90K $ 12.90K Ofertă află în circulație 999.52M 999.52M 999.52M Ofertă totală 999,524,444.036291 999,524,444.036291 999,524,444.036291

Capitalizarea de piață actuală pentru PIPCAT este $ 12.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PIPCAT este 999.52M, cu o ofertă totală de 999524444.036291. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.90K.