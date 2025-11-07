Informații privind prețul pentru Pinealon (PNL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00002869 $ 0.00002869 $ 0.00002869 Minim 24 h $ 0.0000302 $ 0.0000302 $ 0.0000302 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00002869$ 0.00002869 $ 0.00002869 Maxim 24 h $ 0.0000302$ 0.0000302 $ 0.0000302 Maxim dintotdeauna $ 0.00044206$ 0.00044206 $ 0.00044206 Cel mai mic preț $ 0.00002694$ 0.00002694 $ 0.00002694 Modificare de preț (1 oră) +0.77% Modificare de preț (1 zi) -3.24% Modificare de preț (7 zile) -13.08% Modificare de preț (7 zile) -13.08%

Prețul în timp real pentru Pinealon (PNL) este $0.00002909. În ultimele 24 de ore, tokenul PNL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00002869 și un maxim de $ 0.0000302, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PNL este $ 0.00044206, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002694.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PNL s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu -3.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pinealon (PNL)

Capitalizare de piață $ 29.08K$ 29.08K $ 29.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.08K$ 29.08K $ 29.08K Ofertă află în circulație 999.71M 999.71M 999.71M Ofertă totală 999,706,666.019517 999,706,666.019517 999,706,666.019517

Capitalizarea de piață actuală pentru Pinealon este $ 29.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PNL este 999.71M, cu o ofertă totală de 999706666.019517. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.08K.