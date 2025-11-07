Informații privind prețul pentru PigeonToken (PIQ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.07% Modificare de preț (1 zi) -3.76% Modificare de preț (7 zile) -18.96% Modificare de preț (7 zile) -18.96%

Prețul în timp real pentru PigeonToken (PIQ) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PIQ a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PIQ este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PIQ s-a modificat cu -0.07% în decursul ultimei ore, cu -3.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PigeonToken (PIQ)

Capitalizare de piață $ 27.15K$ 27.15K $ 27.15K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.15K$ 27.15K $ 27.15K Ofertă află în circulație 15.00B 15.00B 15.00B Ofertă totală 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PigeonToken este $ 27.15K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PIQ este 15.00B, cu o ofertă totală de 15000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.15K.