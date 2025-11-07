Informații privind prețul pentru PickleCharts Token (PCC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00764956$ 0.00764956 $ 0.00764956 Cel mai mic preț $ 0.00165932$ 0.00165932 $ 0.00165932 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -1.61% Modificare de preț (7 zile) -1.61%

Prețul în timp real pentru PickleCharts Token (PCC) este $0.00166784. În ultimele 24 de ore, tokenul PCC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PCC este $ 0.00764956, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00165932.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PCC s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PickleCharts Token (PCC)

Capitalizare de piață $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K Ofertă află în circulație 16.75M 16.75M 16.75M Ofertă totală 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

Capitalizarea de piață actuală pentru PickleCharts Token este $ 27.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PCC este 16.75M, cu o ofertă totală de 19748163.33791203. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.94K.