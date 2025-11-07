Informații privind prețul pentru Pi Network Dog (PIDOG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.21% Modificare de preț (1 zi) -5.04% Modificare de preț (7 zile) -8.65% Modificare de preț (7 zile) -8.65%

Prețul în timp real pentru Pi Network Dog (PIDOG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PIDOG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PIDOG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PIDOG s-a modificat cu -0.21% în decursul ultimei ore, cu -5.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pi Network Dog (PIDOG)

Capitalizare de piață $ 194.17K$ 194.17K $ 194.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Ofertă află în circulație 5.23T 5.23T 5.23T Ofertă totală 31,415,828,110,923.04 31,415,828,110,923.04 31,415,828,110,923.04

Capitalizarea de piață actuală pentru Pi Network Dog este $ 194.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PIDOG este 5.23T, cu o ofertă totală de 31415828110923.04. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.17M.