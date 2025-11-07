Informații privind prețul pentru Photon (PHOTON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.249896 $ 0.249896 $ 0.249896 Minim 24 h $ 0.277392 $ 0.277392 $ 0.277392 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.249896$ 0.249896 $ 0.249896 Maxim 24 h $ 0.277392$ 0.277392 $ 0.277392 Maxim dintotdeauna $ 0.679355$ 0.679355 $ 0.679355 Cel mai mic preț $ 0.03011794$ 0.03011794 $ 0.03011794 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -7.23% Modificare de preț (7 zile) -28.78% Modificare de preț (7 zile) -28.78%

Prețul în timp real pentru Photon (PHOTON) este $0.257332. În ultimele 24 de ore, tokenul PHOTON a fost tranzacționat între un minim de $ 0.249896 și un maxim de $ 0.277392, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PHOTON este $ 0.679355, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03011794.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PHOTON s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -7.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Photon (PHOTON)

Capitalizare de piață $ 461.06K$ 461.06K $ 461.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Ofertă află în circulație 1.79M 1.79M 1.79M Ofertă totală 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Photon este $ 461.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PHOTON este 1.79M, cu o ofertă totală de 8967492.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.31M.