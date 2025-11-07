Informații privind prețul pentru PepeVerse (PVRSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.30% Modificare de preț (1 zi) -2.73% Modificare de preț (7 zile) -11.41% Modificare de preț (7 zile) -11.41%

Prețul în timp real pentru PepeVerse (PVRSE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PVRSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PVRSE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PVRSE s-a modificat cu -0.30% în decursul ultimei ore, cu -2.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PepeVerse (PVRSE)

Capitalizare de piață $ 62.80K$ 62.80K $ 62.80K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 62.80K$ 62.80K $ 62.80K Ofertă află în circulație 999.76M 999.76M 999.76M Ofertă totală 999,755,141.520502 999,755,141.520502 999,755,141.520502

Capitalizarea de piață actuală pentru PepeVerse este $ 62.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PVRSE este 999.76M, cu o ofertă totală de 999755141.520502. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 62.80K.