Informații privind prețul pentru PepeNode (PEPENODE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000471 $ 0.00000471 $ 0.00000471 Minim 24 h $ 0.00000493 $ 0.00000493 $ 0.00000493 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000471$ 0.00000471 $ 0.00000471 Maxim 24 h $ 0.00000493$ 0.00000493 $ 0.00000493 Maxim dintotdeauna $ 0.00001842$ 0.00001842 $ 0.00001842 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.02% Modificare de preț (1 zi) -3.09% Modificare de preț (7 zile) -4.35% Modificare de preț (7 zile) -4.35%

Prețul în timp real pentru PepeNode (PEPENODE) este $0.00000475. În ultimele 24 de ore, tokenul PEPENODE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000471 și un maxim de $ 0.00000493, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PEPENODE este $ 0.00001842, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PEPENODE s-a modificat cu -0.02% în decursul ultimei ore, cu -3.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PepeNode (PEPENODE)

Capitalizare de piață $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Ofertă află în circulație 420.69B 420.69B 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PepeNode este $ 2.01M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PEPENODE este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.01M.