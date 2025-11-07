Informații privind prețul pentru PEPECAT (PEPECAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00223243 Maxim 24 h $ 0.00250861 Maxim dintotdeauna $ 0.01174348 Cel mai mic preț $ 0.00002295 Modificare de preț (1 oră) +0.45% Modificare de preț (1 zi) -8.94% Modificare de preț (7 zile) -31.11%

Prețul în timp real pentru PEPECAT (PEPECAT) este $0.00226484. În ultimele 24 de ore, tokenul PEPECAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00223243 și un maxim de $ 0.00250861, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PEPECAT este $ 0.01174348, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002295.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PEPECAT s-a modificat cu +0.45% în decursul ultimei ore, cu -8.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PEPECAT (PEPECAT)

Capitalizare de piață $ 2.24M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.24M Ofertă află în circulație 989.74M Ofertă totală 989,738,750.826678

Capitalizarea de piață actuală pentru PEPECAT este $ 2.24M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PEPECAT este 989.74M, cu o ofertă totală de 989738750.826678. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.24M.