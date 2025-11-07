Informații privind prețul pentru Penguru (PENGURU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.73% Modificare de preț (1 zi) -2.20% Modificare de preț (7 zile) -28.21% Modificare de preț (7 zile) -28.21%

Prețul în timp real pentru Penguru (PENGURU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PENGURU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PENGURU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PENGURU s-a modificat cu +0.73% în decursul ultimei ore, cu -2.20% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Penguru (PENGURU)

Capitalizare de piață $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Ofertă află în circulație 850.58M 850.58M 850.58M Ofertă totală 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Capitalizarea de piață actuală pentru Penguru este $ 19.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PENGURU este 850.58M, cu o ofertă totală de 850576444.953077. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.26K.