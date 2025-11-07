Informații privind prețul pentru PEKONG (PEKONG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001036 $ 0.00001036 $ 0.00001036 Minim 24 h $ 0.00001054 $ 0.00001054 $ 0.00001054 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001036$ 0.00001036 $ 0.00001036 Maxim 24 h $ 0.00001054$ 0.00001054 $ 0.00001054 Maxim dintotdeauna $ 0.00150724$ 0.00150724 $ 0.00150724 Cel mai mic preț $ 0.00001036$ 0.00001036 $ 0.00001036 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +1.27% Modificare de preț (7 zile) -11.10% Modificare de preț (7 zile) -11.10%

Prețul în timp real pentru PEKONG (PEKONG) este $0.00001054. În ultimele 24 de ore, tokenul PEKONG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001036 și un maxim de $ 0.00001054, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PEKONG este $ 0.00150724, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001036.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PEKONG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +1.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PEKONG (PEKONG)

Capitalizare de piață $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.54K$ 10.54K $ 10.54K Ofertă află în circulație 999.65M 999.65M 999.65M Ofertă totală 999,650,339.809318 999,650,339.809318 999,650,339.809318

Capitalizarea de piață actuală pentru PEKONG este $ 10.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PEKONG este 999.65M, cu o ofertă totală de 999650339.809318. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.54K.