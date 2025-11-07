Informații privind prețul pentru Pege (PEGECOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.47% Modificare de preț (1 zi) -3.92% Modificare de preț (7 zile) -12.58% Modificare de preț (7 zile) -12.58%

Prețul în timp real pentru Pege (PEGECOIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PEGECOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PEGECOIN este $ 0.00722476, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PEGECOIN s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -3.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pege (PEGECOIN)

Capitalizare de piață $ 15.14K$ 15.14K $ 15.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.14K$ 15.14K $ 15.14K Ofertă află în circulație 998.59M 998.59M 998.59M Ofertă totală 998,594,470.158071 998,594,470.158071 998,594,470.158071

Capitalizarea de piață actuală pentru Pege este $ 15.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PEGECOIN este 998.59M, cu o ofertă totală de 998594470.158071. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.14K.