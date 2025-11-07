Informații privind prețul pentru Peengu (PEENGU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -5.99% Modificare de preț (1 zi) -7.51% Modificare de preț (7 zile) -19.48% Modificare de preț (7 zile) -19.48%

Prețul în timp real pentru Peengu (PEENGU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PEENGU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PEENGU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PEENGU s-a modificat cu -5.99% în decursul ultimei ore, cu -7.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Peengu (PEENGU)

Capitalizare de piață $ 35.11K$ 35.11K $ 35.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.11K$ 35.11K $ 35.11K Ofertă află în circulație 985.87M 985.87M 985.87M Ofertă totală 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

Capitalizarea de piață actuală pentru Peengu este $ 35.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PEENGU este 985.87M, cu o ofertă totală de 985868910.9955742. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.11K.