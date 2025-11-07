Informații privind prețul pentru Patience Token (PATIENCE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 Minim 24 h $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3.21$ 3.21 $ 3.21 Maxim 24 h $ 3.4$ 3.4 $ 3.4 Maxim dintotdeauna $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 Cel mai mic preț $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Modificare de preț (1 oră) +1.32% Modificare de preț (1 zi) -2.60% Modificare de preț (7 zile) -5.27% Modificare de preț (7 zile) -5.27%

Prețul în timp real pentru Patience Token (PATIENCE) este $3.27. În ultimele 24 de ore, tokenul PATIENCE a fost tranzacționat între un minim de $ 3.21 și un maxim de $ 3.4, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PATIENCE este $ 7.6, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.94.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PATIENCE s-a modificat cu +1.32% în decursul ultimei ore, cu -2.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Patience Token (PATIENCE)

Capitalizare de piață $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 25.45M$ 25.45M $ 25.45M Ofertă află în circulație 1.63M 1.63M 1.63M Ofertă totală 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Patience Token este $ 5.34M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PATIENCE este 1.63M, cu o ofertă totală de 7777777.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 25.45M.