Informații privind prețul pentru PathOS (PATHOS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.29% Modificare de preț (1 zi) -2.23% Modificare de preț (7 zile) -27.63% Modificare de preț (7 zile) -27.63%

Prețul în timp real pentru PathOS (PATHOS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PATHOS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PATHOS este $ 0.00473122, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PATHOS s-a modificat cu +0.29% în decursul ultimei ore, cu -2.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PathOS (PATHOS)

Capitalizare de piață $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Ofertă află în circulație 21.00M 21.00M 21.00M Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PathOS este $ 9.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PATHOS este 21.00M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.59K.