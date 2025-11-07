Informații privind prețul pentru PARSIQ (PRQ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00409628 $ 0.00409628 $ 0.00409628 Minim 24 h $ 0.00441945 $ 0.00441945 $ 0.00441945 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00409628$ 0.00409628 $ 0.00409628 Maxim 24 h $ 0.00441945$ 0.00441945 $ 0.00441945 Maxim dintotdeauna $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Cel mai mic preț $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Modificare de preț (1 oră) +2.38% Modificare de preț (1 zi) -4.20% Modificare de preț (7 zile) +10.74% Modificare de preț (7 zile) +10.74%

Prețul în timp real pentru PARSIQ (PRQ) este $0.00419379. În ultimele 24 de ore, tokenul PRQ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00409628 și un maxim de $ 0.00441945, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PRQ este $ 2.62, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0018575.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PRQ s-a modificat cu +2.38% în decursul ultimei ore, cu -4.20% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PARSIQ (PRQ)

Capitalizare de piață $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Ofertă află în circulație 292.76M 292.76M 292.76M Ofertă totală 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PARSIQ este $ 1.23M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PRQ este 292.76M, cu o ofertă totală de 310256872.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.30M.