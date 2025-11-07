Informații privind prețul pentru Pangolin (PANG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -10.62% Modificare de preț (7 zile) -31.34% Modificare de preț (7 zile) -31.34%

Prețul în timp real pentru Pangolin (PANG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PANG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PANG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PANG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -10.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pangolin (PANG)

Capitalizare de piață $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K Ofertă află în circulație 745.82M 745.82M 745.82M Ofertă totală 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

Capitalizarea de piață actuală pentru Pangolin este $ 10.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PANG este 745.82M, cu o ofertă totală de 990039899.72432. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.07K.