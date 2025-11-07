BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Pangolin astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PANG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PANG pe MEXC acum.

Mai multe despre PANG

Informații de preț pentru PANG

Ce este PANG

Pagina oficială pentru PANG

Tokenomie pentru PANG

Prognoza prețurilor pentru PANG

Preț Pangolin (PANG)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 PANG în USD:

--
----
-10.60%1D
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Pangolin (PANG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:18:50 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Pangolin (PANG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-10.62%

-31.34%

-31.34%

Prețul în timp real pentru Pangolin (PANG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PANG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PANG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PANG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -10.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pangolin (PANG)

$ 10.60K
$ 10.60K$ 10.60K

--
----

$ 14.07K
$ 14.07K$ 14.07K

745.82M
745.82M 745.82M

990,039,899.72432
990,039,899.72432 990,039,899.72432

Capitalizarea de piață actuală pentru Pangolin este $ 10.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PANG este 745.82M, cu o ofertă totală de 990039899.72432. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.07K.

Istoric de preț pentru Pangolin (PANG) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Pangolin la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Pangolin la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Pangolin la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Pangolin la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-10.62%
30 de zile$ 0-52.58%
60 de zile$ 0-79.13%
90 de zile$ 0--

Ce este Pangolin (PANG)

Pang is a crypto project on Abstract founded by the Pang Gang. We are serving up art and fun with a side of finance. With weekly updates to Pang Verse comic/Manga series, and consistent meme proliferation, Pang aims to be a leader on Abstract. We understand a level of transparency is necessary, therefore we will always be open to questions. Feel free to dm us on X or join us in our telegram group. Updates to the project will be posted publicly, and community opinion will always be brought into consideration before major decisions are made. Pang is here to play, and here to stay! The journey has begun and the friends we make along the way are the real treasure.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Pangolin (PANG)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Pangolin (USD)

Ce valoare va avea Pangolin (PANG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Pangolin (PANG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Pangolin.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Pangolin!

Tokenomie pentru Pangolin (PANG)

Înțelegerea tokenomică a Pangolin (PANG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PANG!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Pangolin (PANG)

Cât valorează Pangolin (PANG) astăzi?
Prețul pe viu pentru PANG în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PANG în USD?
Prețul actual pentru PANG la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Pangolin?
Capitalizarea de piață pentru PANG este $ 10.60K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PANG?
Ofertă aflată în circulație pentru PANG este 745.82M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PANG?
PANG a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PANG?
PANG a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PANG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PANG este -- USD.
Va crește PANG în acest an?
PANG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PANG pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Pangolin (PANG)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

