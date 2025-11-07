Informații privind prețul pentru PandaPump (PPUMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.44% Modificare de preț (7 zile) -9.70% Modificare de preț (7 zile) -9.70%

Prețul în timp real pentru PandaPump (PPUMP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PPUMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PPUMP este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PPUMP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PandaPump (PPUMP)

Capitalizare de piață $ 445.80K$ 445.80K $ 445.80K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 445.80K$ 445.80K $ 445.80K Ofertă află în circulație 4.63B 4.63B 4.63B Ofertă totală 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741 4,631,094,598.850741

Capitalizarea de piață actuală pentru PandaPump este $ 445.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PPUMP este 4.63B, cu o ofertă totală de 4631094598.850741. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 445.80K.