Informații privind prețul pentru Ozapay (OZA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03491548 $ 0.03491548 $ 0.03491548 Minim 24 h $ 0.04099129 $ 0.04099129 $ 0.04099129 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03491548$ 0.03491548 $ 0.03491548 Maxim 24 h $ 0.04099129$ 0.04099129 $ 0.04099129 Maxim dintotdeauna $ 0.04616339$ 0.04616339 $ 0.04616339 Cel mai mic preț $ 0.0155504$ 0.0155504 $ 0.0155504 Modificare de preț (1 oră) +9.91% Modificare de preț (1 zi) +5.65% Modificare de preț (7 zile) +27.83% Modificare de preț (7 zile) +27.83%

Prețul în timp real pentru Ozapay (OZA) este $0.03976205. În ultimele 24 de ore, tokenul OZA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03491548 și un maxim de $ 0.04099129, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OZA este $ 0.04616339, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0155504.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OZA s-a modificat cu +9.91% în decursul ultimei ore, cu +5.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +27.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ozapay (OZA)

Capitalizare de piață $ 30.43M$ 30.43M $ 30.43M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 39.94M$ 39.94M $ 39.94M Ofertă află în circulație 759.59M 759.59M 759.59M Ofertă totală 996,889,063.74 996,889,063.74 996,889,063.74

Capitalizarea de piață actuală pentru Ozapay este $ 30.43M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OZA este 759.59M, cu o ofertă totală de 996889063.74. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 39.94M.