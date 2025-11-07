Informații privind prețul pentru Orgo (ORGO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00571573 Maxim 24 h $ 0.01301122 Maxim dintotdeauna $ 0.01301122 Cel mai mic preț $ 0.00115957 Modificare de preț (1 oră) +5.71% Modificare de preț (1 zi) +68.02% Modificare de preț (7 zile) +81.73%

Prețul în timp real pentru Orgo (ORGO) este $0.0099959. În ultimele 24 de ore, tokenul ORGO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00571573 și un maxim de $ 0.01301122, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ORGO este $ 0.01301122, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00115957.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ORGO s-a modificat cu +5.71% în decursul ultimei ore, cu +68.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +81.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Orgo (ORGO)

Capitalizare de piață $ 4.95M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.89M Ofertă află în circulație 499.99M Ofertă totală 999,991,878.8516804

Capitalizarea de piață actuală pentru Orgo este $ 4.95M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ORGO este 499.99M, cu o ofertă totală de 999991878.8516804. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.89M.