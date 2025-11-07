Informații privind prețul pentru Orcasm (ORCASM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003917 $ 0.00003917 $ 0.00003917 Minim 24 h $ 0.00004784 $ 0.00004784 $ 0.00004784 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003917$ 0.00003917 $ 0.00003917 Maxim 24 h $ 0.00004784$ 0.00004784 $ 0.00004784 Maxim dintotdeauna $ 0.00140093$ 0.00140093 $ 0.00140093 Cel mai mic preț $ 0.00003635$ 0.00003635 $ 0.00003635 Modificare de preț (1 oră) +0.36% Modificare de preț (1 zi) +5.35% Modificare de preț (7 zile) -21.53% Modificare de preț (7 zile) -21.53%

Prețul în timp real pentru Orcasm (ORCASM) este $0.00004201. În ultimele 24 de ore, tokenul ORCASM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003917 și un maxim de $ 0.00004784, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ORCASM este $ 0.00140093, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003635.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ORCASM s-a modificat cu +0.36% în decursul ultimei ore, cu +5.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Orcasm (ORCASM)

Capitalizare de piață $ 34.94K$ 34.94K $ 34.94K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 34.94K$ 34.94K $ 34.94K Ofertă află în circulație 831.69M 831.69M 831.69M Ofertă totală 831,694,710.0732028 831,694,710.0732028 831,694,710.0732028

Capitalizarea de piață actuală pentru Orcasm este $ 34.94K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ORCASM este 831.69M, cu o ofertă totală de 831694710.0732028. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.94K.