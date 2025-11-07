Informații privind prețul pentru Orbitt Token (ORBT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.079293 $ 0.079293 $ 0.079293 Minim 24 h $ 0.083657 $ 0.083657 $ 0.083657 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.079293$ 0.079293 $ 0.079293 Maxim 24 h $ 0.083657$ 0.083657 $ 0.083657 Maxim dintotdeauna $ 0.694947$ 0.694947 $ 0.694947 Cel mai mic preț $ 0.00138494$ 0.00138494 $ 0.00138494 Modificare de preț (1 oră) +0.86% Modificare de preț (1 zi) -2.79% Modificare de preț (7 zile) -20.38% Modificare de preț (7 zile) -20.38%

Prețul în timp real pentru Orbitt Token (ORBT) este $0.080588. În ultimele 24 de ore, tokenul ORBT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.079293 și un maxim de $ 0.083657, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ORBT este $ 0.694947, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00138494.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ORBT s-a modificat cu +0.86% în decursul ultimei ore, cu -2.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Orbitt Token (ORBT)

Capitalizare de piață $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Ofertă află în circulație 14.94M 14.94M 14.94M Ofertă totală 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021 19,999,616.89577021

Capitalizarea de piață actuală pentru Orbitt Token este $ 1.21M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ORBT este 14.94M, cu o ofertă totală de 19999616.89577021. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.62M.