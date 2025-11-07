Informații privind prețul pentru OpenAI PreStocks (OPENAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 864.22 $ 864.22 $ 864.22 Minim 24 h $ 1,016.04 $ 1,016.04 $ 1,016.04 Maxim 24 h Minim 24 h $ 864.22$ 864.22 $ 864.22 Maxim 24 h $ 1,016.04$ 1,016.04 $ 1,016.04 Maxim dintotdeauna $ 1,490.11$ 1,490.11 $ 1,490.11 Cel mai mic preț $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Modificare de preț (1 oră) +1.63% Modificare de preț (1 zi) -4.99% Modificare de preț (7 zile) +19.38% Modificare de preț (7 zile) +19.38%

Prețul în timp real pentru OpenAI PreStocks (OPENAI) este $885.16. În ultimele 24 de ore, tokenul OPENAI a fost tranzacționat între un minim de $ 864.22 și un maxim de $ 1,016.04, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OPENAI este $ 1,490.11, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 551.47.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OPENAI s-a modificat cu +1.63% în decursul ultimei ore, cu -4.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +19.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OpenAI PreStocks (OPENAI)

Capitalizare de piață $ 699.27K$ 699.27K $ 699.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 699.27K$ 699.27K $ 699.27K Ofertă află în circulație 789.99 789.99 789.99 Ofertă totală 789.98771404 789.98771404 789.98771404

Capitalizarea de piață actuală pentru OpenAI PreStocks este $ 699.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OPENAI este 789.99, cu o ofertă totală de 789.98771404. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 699.27K.