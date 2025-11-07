Informații privind prețul pentru OneRing (RING) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00644032 $ 0.00644032 $ 0.00644032 Minim 24 h $ 0.00683382 $ 0.00683382 $ 0.00683382 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00644032$ 0.00644032 $ 0.00644032 Maxim 24 h $ 0.00683382$ 0.00683382 $ 0.00683382 Maxim dintotdeauna $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Cel mai mic preț $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 Modificare de preț (1 oră) -0.81% Modificare de preț (1 zi) -3.44% Modificare de preț (7 zile) -10.60% Modificare de preț (7 zile) -10.60%

Prețul în timp real pentru OneRing (RING) este $0.00654397. În ultimele 24 de ore, tokenul RING a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00644032 și un maxim de $ 0.00683382, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RING este $ 4.81, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00215211.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RING s-a modificat cu -0.81% în decursul ultimei ore, cu -3.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OneRing (RING)

Capitalizare de piață $ 44.64K$ 44.64K $ 44.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 621.61K$ 621.61K $ 621.61K Ofertă află în circulație 6.80M 6.80M 6.80M Ofertă totală 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

Capitalizarea de piață actuală pentru OneRing este $ 44.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RING este 6.80M, cu o ofertă totală de 94753393.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 621.61K.