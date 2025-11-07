Informații privind prețul pentru Oneoneone (SN111) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.686747 $ 0.686747 $ 0.686747 Minim 24 h $ 0.817577 $ 0.817577 $ 0.817577 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.686747$ 0.686747 $ 0.686747 Maxim 24 h $ 0.817577$ 0.817577 $ 0.817577 Maxim dintotdeauna $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Cel mai mic preț $ 0.326681$ 0.326681 $ 0.326681 Modificare de preț (1 oră) -1.27% Modificare de preț (1 zi) -1.55% Modificare de preț (7 zile) -6.34% Modificare de preț (7 zile) -6.34%

Prețul în timp real pentru Oneoneone (SN111) este $0.731483. În ultimele 24 de ore, tokenul SN111 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.686747 și un maxim de $ 0.817577, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN111 este $ 1.028, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.326681.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN111 s-a modificat cu -1.27% în decursul ultimei ore, cu -1.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Oneoneone (SN111)

Capitalizare de piață $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Ofertă află în circulație 1.62M 1.62M 1.62M Ofertă totală 1,624,572.784661896 1,624,572.784661896 1,624,572.784661896

Capitalizarea de piață actuală pentru Oneoneone este $ 1.19M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN111 este 1.62M, cu o ofertă totală de 1624572.784661896. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.19M.