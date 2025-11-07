Informații privind prețul pentru OKIE (OKIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000926 $ 0.00000926 $ 0.00000926 Minim 24 h $ 0.00000989 $ 0.00000989 $ 0.00000989 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000926$ 0.00000926 $ 0.00000926 Maxim 24 h $ 0.00000989$ 0.00000989 $ 0.00000989 Maxim dintotdeauna $ 0.00362919$ 0.00362919 $ 0.00362919 Cel mai mic preț $ 0.00000903$ 0.00000903 $ 0.00000903 Modificare de preț (1 oră) -0.80% Modificare de preț (1 zi) -3.76% Modificare de preț (7 zile) -19.59% Modificare de preț (7 zile) -19.59%

Prețul în timp real pentru OKIE (OKIE) este $0.00000952. În ultimele 24 de ore, tokenul OKIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000926 și un maxim de $ 0.00000989, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OKIE este $ 0.00362919, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000903.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OKIE s-a modificat cu -0.80% în decursul ultimei ore, cu -3.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OKIE (OKIE)

Capitalizare de piață $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru OKIE este $ 9.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OKIE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.59K.