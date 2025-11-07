Informații privind prețul pentru OKBDOGE (OKBDOGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.57% Modificare de preț (1 zi) -5.37% Modificare de preț (7 zile) -23.57% Modificare de preț (7 zile) -23.57%

Prețul în timp real pentru OKBDOGE (OKBDOGE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul OKBDOGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OKBDOGE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OKBDOGE s-a modificat cu -0.57% în decursul ultimei ore, cu -5.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OKBDOGE (OKBDOGE)

Capitalizare de piață $ 37.93K$ 37.93K $ 37.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 37.93K$ 37.93K $ 37.93K Ofertă află în circulație 210.00B 210.00B 210.00B Ofertă totală 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru OKBDOGE este $ 37.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OKBDOGE este 210.00B, cu o ofertă totală de 210000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 37.93K.