Informații privind prețul pentru OID (OID) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00276221 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.00% Modificare de preț (1 zi) -10.67% Modificare de preț (7 zile) -4.62%

Prețul în timp real pentru OID (OID) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul OID a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OID este $ 0.00276221, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OID s-a modificat cu +1.00% în decursul ultimei ore, cu -10.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OID (OID)

Capitalizare de piață $ 188.19K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 188.19K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru OID este $ 188.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OID este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 188.19K.