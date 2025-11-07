Informații privind prețul pentru Official PPshow (PP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00312472 $ 0.00312472 $ 0.00312472 Minim 24 h $ 0.00395351 $ 0.00395351 $ 0.00395351 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00312472$ 0.00312472 $ 0.00312472 Maxim 24 h $ 0.00395351$ 0.00395351 $ 0.00395351 Maxim dintotdeauna $ 0.00395351$ 0.00395351 $ 0.00395351 Cel mai mic preț $ 0.00122364$ 0.00122364 $ 0.00122364 Modificare de preț (1 oră) +3.33% Modificare de preț (1 zi) +0.40% Modificare de preț (7 zile) +34.47% Modificare de preț (7 zile) +34.47%

Prețul în timp real pentru Official PPshow (PP) este $0.00347224. În ultimele 24 de ore, tokenul PP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00312472 și un maxim de $ 0.00395351, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PP este $ 0.00395351, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00122364.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PP s-a modificat cu +3.33% în decursul ultimei ore, cu +0.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +34.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Official PPshow (PP)

Capitalizare de piață $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Ofertă află în circulație 501.97M 501.97M 501.97M Ofertă totală 801,969,563.568478 801,969,563.568478 801,969,563.568478

Capitalizarea de piață actuală pentru Official PPshow este $ 1.73M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PP este 501.97M, cu o ofertă totală de 801969563.568478. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.77M.