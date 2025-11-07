Informații privind prețul pentru ODIN Tools (ODIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00314797 $ 0.00314797 $ 0.00314797 Minim 24 h $ 0.00337415 $ 0.00337415 $ 0.00337415 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00314797$ 0.00314797 $ 0.00314797 Maxim 24 h $ 0.00337415$ 0.00337415 $ 0.00337415 Maxim dintotdeauna $ 0.00779732$ 0.00779732 $ 0.00779732 Cel mai mic preț $ 0.00201723$ 0.00201723 $ 0.00201723 Modificare de preț (1 oră) +0.42% Modificare de preț (1 zi) -3.15% Modificare de preț (7 zile) -30.48% Modificare de preț (7 zile) -30.48%

Prețul în timp real pentru ODIN Tools (ODIN) este $0.00322761. În ultimele 24 de ore, tokenul ODIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00314797 și un maxim de $ 0.00337415, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ODIN este $ 0.00779732, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00201723.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ODIN s-a modificat cu +0.42% în decursul ultimei ore, cu -3.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ODIN Tools (ODIN)

Capitalizare de piață $ 240.50K$ 240.50K $ 240.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 296.98K$ 296.98K $ 296.98K Ofertă află în circulație 74.51M 74.51M 74.51M Ofertă totală 92,011,789.677588 92,011,789.677588 92,011,789.677588

Capitalizarea de piață actuală pentru ODIN Tools este $ 240.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ODIN este 74.51M, cu o ofertă totală de 92011789.677588. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 296.98K.