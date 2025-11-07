Informații privind prețul pentru Nyvo (NYVO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -22.00% Modificare de preț (7 zile) -22.00%

Prețul în timp real pentru Nyvo (NYVO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NYVO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NYVO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NYVO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nyvo (NYVO)

Capitalizare de piață $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Ofertă află în circulație 973.80M 973.80M 973.80M Ofertă totală 994,273,711.914287 994,273,711.914287 994,273,711.914287

Capitalizarea de piață actuală pentru Nyvo este $ 5.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NYVO este 973.80M, cu o ofertă totală de 994273711.914287. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.11K.