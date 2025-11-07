Informații privind prețul pentru Nyla AI (NYLA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00205601 Maxim 24 h $ 0.00252567 Maxim dintotdeauna $ 0.00976394 Cel mai mic preț $ 0.00131479 Modificare de preț (1 oră) -1.11% Modificare de preț (1 zi) +17.81% Modificare de preț (7 zile) +2.08%

Prețul în timp real pentru Nyla AI (NYLA) este $0.00242216. În ultimele 24 de ore, tokenul NYLA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00205601 și un maxim de $ 0.00252567, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NYLA este $ 0.00976394, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00131479.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NYLA s-a modificat cu -1.11% în decursul ultimei ore, cu +17.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nyla AI (NYLA)

Capitalizare de piață $ 2.42M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.42M Ofertă află în circulație 999.99M Ofertă totală 999,986,790.43

Capitalizarea de piață actuală pentru Nyla AI este $ 2.42M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NYLA este 999.99M, cu o ofertă totală de 999986790.43. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.42M.