Informații privind prețul pentru Nya (NYA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.61% Modificare de preț (1 zi) -3.13% Modificare de preț (7 zile) -12.07% Modificare de preț (7 zile) -12.07%

Prețul în timp real pentru Nya (NYA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NYA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NYA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NYA s-a modificat cu +1.61% în decursul ultimei ore, cu -3.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nya (NYA)

Capitalizare de piață $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Ofertă află în circulație 36.77T 36.77T 36.77T Ofertă totală 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91

Capitalizarea de piață actuală pentru Nya este $ 3.70M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NYA este 36.77T, cu o ofertă totală de 36830899415101.91. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.70M.