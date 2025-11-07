Informații privind prețul pentru nunu (NUNU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00030429 Maxim 24 h $ 0.00037978 Maxim dintotdeauna $ 0.00768959 Cel mai mic preț $ 0.00022146 Modificare de preț (1 oră) -3.09% Modificare de preț (1 zi) -4.50% Modificare de preț (7 zile) +7.04%

Prețul în timp real pentru nunu (NUNU) este $0.00034838. În ultimele 24 de ore, tokenul NUNU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00030429 și un maxim de $ 0.00037978, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NUNU este $ 0.00768959, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00022146.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NUNU s-a modificat cu -3.09% în decursul ultimei ore, cu -4.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +7.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața nunu (NUNU)

Capitalizare de piață $ 362.74K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 362.74K Ofertă află în circulație 999.95M Ofertă totală 999,954,130.956141

Capitalizarea de piață actuală pentru nunu este $ 362.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NUNU este 999.95M, cu o ofertă totală de 999954130.956141. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 362.74K.